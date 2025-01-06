Белоусов похвалил героев битвы за Курахово после разгрома 15-тысячного гарнизона ВСУ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих подразделений Армии России, проявивших мужество и героизм при освобождении Курахова в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует Минобороны.

Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А. В. Захарченко. Он высоко оценил их профессиональные и решительные действия в важной битве.

«С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на Кураховском направлении», – обратился министр обороны к героям в поздравительной телеграмме.

Он назвал солдат примером мужества и стойкости. Поздравительную телеграмму глава МО РФ направил также командованию и личному составу 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Белоусов отметил, что более 5 500 военнослужащих этого соединения удостоены государственных и ведомственных наград за мужество и героизм.