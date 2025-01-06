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Новости СВО. Армия России молотит штурмовиков ВСУ под Курском и взяла в ДНР Елизаветовку, 6 января

Киевский режим сжигает в попытке наступления под Курском свою элиту, в ДНР бои приближаются к Мирнограду, украинские военные согласны на поражение — дайджест Life.ru.

5 января, 21:07
Российские артиллеристы уничтожают пехоту, нанося удары по украинским позициям и их резервам. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские артиллеристы уничтожают пехоту, нанося удары по украинским позициям и их резервам. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 6 января

Как и ожидалось, ВСУ начали новое наступление в Курской области, которое уже захлебнулось. «Вооружённые силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьина, Куриловки, Нижнего Клина, Николаева-Дарьина, Александрии, Леонидова, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ», сообщает Минобороны РФ.

Военный аналитик Анатолий Радов предполагает, что целью операции является Большое Солдатское. Враг попытался также продвинуться к хутору Бердин, где его встретила группа «Аида» 204-го полка спецназа «Ахмат».

Уничтожение польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным военкора Александра Коца, ВСУ сжигают на Курском направлении свою элиту. «На Большое Солдатское и хутор Бердин прут не наловленные по улицам мобики, а обученные на Западе профессионалы на натовской технике. Однако украинцам предстоит столкнуться с рядом трудностей, которые могут затормозить и остановить наступление», — пишет он.

— Совершенно очевидно, что никакой военной целесообразности в нынешнем наступлении ВСУ нет. С военной точки зрения наступающими сейчас частями надо усиливать украинскую оборону в Донбассе, а не жечь технику на Курской дуге. Но эта атака имеет скорее политическую цель, считает военкор.

Пока ВСУ пытаются сделать картинку к инаугурации Дональда Трампа, российские войска предпринимают активные действия в районе Махновки и Дмитрюкова. За последние сутки на Курском направлении Армия России уничтожила до 340 вэсэушников и почти 50 единиц техники. Среди убитых на российской территории — редактор популярного украинского кулинарного шоу. Антон Вовк пошёл служить в 95-ю бригаду ВСУ. На Курской земле остался и британский танк Challenger. Его разбили с помощью дронов. Вместе с машиной сгорел экипаж. Помогают ликвидировать противника и хакеры. Доверившись приказу по телефону, подразделение ВСУ зашло туда, куда ему не нужно было идти, и было разбито.

Группировка войск «Север» обнаружила и уничтожила танк Т-72 противника. Видео © Telegram / Северный Ветер

— Пока демонстративные действия врага в Курской области не выглядят реализацией полного объёма замысла. Наша разведка всё знала, и эффекта внезапности у киевского режима нет. Понятно, что противник стремится к политическому эффекту, в рамках этого и строит свои военные действия, отмечает военкор Евгений Поддубный.

Канал «Рыбарь» заявляет, что киевское командование ввело в бой резервы, которые скапливались в Сумской области. При этом это может быть не основной удар, а лишь операция по отвлечению внимания, а попытка наступления будет на другом направлении. Операция ВСУ сопровождается и медийно. В украинском сегменте в основном звучат победы. Так, они выдумали, что якобы есть успех под Тёткином. В группировке «Север» опровергли информацию о каких-либо успехах на этом направлении, а военный блогер Condottiero говорит о заходе российских войск в Сумскую область.

Донецкая Народная Республика, 6 января

Успехов в Донецкой Народной Республике у ВСУ нет, да и быть не может. В Курахове не осталось организованных очагов сопротивления. Российские военные зачищают западные окраины города.

Водружение флага России на западной окраине Курахова. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

На Покровском направлении продолжается операция по охвату Покровска сразу с двух сторон. ВС РФ форсировали Казённый Торец и подняли флаг России над Елизаветовкой. В районе сёл Миролюбовка и Проминь бои продолжаются. После их перехода под наш контроль можно будет говорить о боях за Мирноград.

Ликвидация техники и живой силы ВСУ на Покровском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

В районе Великой Новосёлки Армия России вышла к трассе на Гуляйполе.

ВСУ смирились с поражением

Журналисты The Washington Post пообщались с украинскими военнослужащими и пришли к выводу, что ситуация у Украины оставляет желать лучшего. Пока русские войска наступают, в мирные переговоры они не верят, да и мотивации вести боевые действия у них нет.

— Давайте начистоту: сейчас ситуация ещё хуже, чем в начале конфликта. О чём нам сейчас договариваться? Нам остаётся лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится, — пожаловался 33-летний командир роты 35-й бригады ВСУ.

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Поражаются вэсэушники и героизму наших воинов. Боевик 68-й бригады с позывным Физик рассказал, что российские воины пробираются к украинским позициям, окапываются, налаживают связь, координируют другие подразделения, когда количества личного состава хватает для атаки, наши идут в наступление.

— Ты считаешь, что всё в порядке, потому что не замечал противника, и вдруг из подвала выбегают десять человек. Недавно вот такое случилось. Откуда они взялись? рассказал украинский военнослужащий.

Всё указывает на то, что Украина будет согласна на условия России. Американские журналисты обратили внимание на смену риторики Владимира Зеленского в новогоднем обращении. Если в прошлые года он говорил о каком-то разгроме России, то в этом он заговорил о мире и желании вернуть утраченные территории дипломатическим путём.

Хинштейн назвал недопустимыми комментарии чиновников об атаке ВСУ под Курском
Хинштейн назвал недопустимыми комментарии чиновников об атаке ВСУ под Курском
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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