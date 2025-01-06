Новости СВО. Армия России молотит штурмовиков ВСУ под Курском и взяла в ДНР Елизаветовку, 6 января Киевский режим сжигает в попытке наступления под Курском свою элиту, в ДНР бои приближаются к Мирнограду, украинские военные согласны на поражение — дайджест Life.ru. 5 января, 21:07 Российские артиллеристы уничтожают пехоту, нанося удары по украинским позициям и их резервам. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 6 января

Как и ожидалось, ВСУ начали новое наступление в Курской области, которое уже захлебнулось. «Вооружённые силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьина, Куриловки, Нижнего Клина, Николаева-Дарьина, Александрии, Леонидова, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

Военный аналитик Анатолий Радов предполагает, что целью операции является Большое Солдатское. Враг попытался также продвинуться к хутору Бердин, где его встретила группа «Аида» 204-го полка спецназа «Ахмат».

Уничтожение польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным военкора Александра Коца, ВСУ сжигают на Курском направлении свою элиту. «На Большое Солдатское и хутор Бердин прут не наловленные по улицам мобики, а обученные на Западе профессионалы на натовской технике. Однако украинцам предстоит столкнуться с рядом трудностей, которые могут затормозить и остановить наступление», — пишет он.

— Совершенно очевидно, что никакой военной целесообразности в нынешнем наступлении ВСУ нет. С военной точки зрения наступающими сейчас частями надо усиливать украинскую оборону в Донбассе, а не жечь технику на Курской дуге. Но эта атака имеет скорее политическую цель, — считает военкор.

Пока ВСУ пытаются сделать картинку к инаугурации Дональда Трампа, российские войска предпринимают активные действия в районе Махновки и Дмитрюкова. За последние сутки на Курском направлении Армия России уничтожила до 340 вэсэушников и почти 50 единиц техники. Среди убитых на российской территории — редактор популярного украинского кулинарного шоу. Антон Вовк пошёл служить в 95-ю бригаду ВСУ. На Курской земле остался и британский танк Challenger. Его разбили с помощью дронов. Вместе с машиной сгорел экипаж. Помогают ликвидировать противника и хакеры. Доверившись приказу по телефону, подразделение ВСУ зашло туда, куда ему не нужно было идти, и было разбито.

Группировка войск «Север» обнаружила и уничтожила танк Т-72 противника. Видео © Telegram / Северный Ветер

— Пока демонстративные действия врага в Курской области не выглядят реализацией полного объёма замысла. Наша разведка всё знала, и эффекта внезапности у киевского режима нет. Понятно, что противник стремится к политическому эффекту, в рамках этого и строит свои военные действия, — отмечает военкор Евгений Поддубный.

Канал «Рыбарь» заявляет, что киевское командование ввело в бой резервы, которые скапливались в Сумской области. При этом это может быть не основной удар, а лишь операция по отвлечению внимания, а попытка наступления будет на другом направлении. Операция ВСУ сопровождается и медийно. В украинском сегменте в основном звучат победы. Так, они выдумали, что якобы есть успех под Тёткином. В группировке «Север» опровергли информацию о каких-либо успехах на этом направлении, а военный блогер Condottiero говорит о заходе российских войск в Сумскую область.

Донецкая Народная Республика, 6 января

Успехов в Донецкой Народной Республике у ВСУ нет, да и быть не может. В Курахове не осталось организованных очагов сопротивления. Российские военные зачищают западные окраины города.

Водружение флага России на западной окраине Курахова. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

На Покровском направлении продолжается операция по охвату Покровска сразу с двух сторон. ВС РФ форсировали Казённый Торец и подняли флаг России над Елизаветовкой. В районе сёл Миролюбовка и Проминь бои продолжаются. После их перехода под наш контроль можно будет говорить о боях за Мирноград.

Ликвидация техники и живой силы ВСУ на Покровском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

В районе Великой Новосёлки Армия России вышла к трассе на Гуляйполе.

ВСУ смирились с поражением

Журналисты The Washington Post пообщались с украинскими военнослужащими и пришли к выводу, что ситуация у Украины оставляет желать лучшего. Пока русские войска наступают, в мирные переговоры они не верят, да и мотивации вести боевые действия у них нет.

— Давайте начистоту: сейчас ситуация ещё хуже, чем в начале конфликта. О чём нам сейчас договариваться? Нам остаётся лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится, — пожаловался 33-летний командир роты 35-й бригады ВСУ.

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Поражаются вэсэушники и героизму наших воинов. Боевик 68-й бригады с позывным Физик рассказал, что российские воины пробираются к украинским позициям, окапываются, налаживают связь, координируют другие подразделения, когда количества личного состава хватает для атаки, наши идут в наступление.

— Ты считаешь, что всё в порядке, потому что не замечал противника, и вдруг из подвала выбегают десять человек. Недавно вот такое случилось. Откуда они взялись? — рассказал украинский военнослужащий.

Всё указывает на то, что Украина будет согласна на условия России. Американские журналисты обратили внимание на смену риторики Владимира Зеленского в новогоднем обращении. Если в прошлые года он говорил о каком-то разгроме России, то в этом он заговорил о мире и желании вернуть утраченные территории дипломатическим путём.

Авторы Даниил Черных