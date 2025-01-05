Хинштейн назвал недопустимыми комментарии чиновников об атаке ВСУ под Курском
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал недопустимым комментарии чиновников относительно боевых действий после попытки ВСУ пойти в контратаки в районе Суджи. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в военных вопросах следует доверять только информации Минобороны.
«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооружённых сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», — написал Хинштейн.
Глава региона дополнил пост сообщением МО РФ об отражении двух контратак ВСУ в направлении курского хутора Бердин Большесолдатского района. Хинштейн также попросил жителей воздержаться от возвращения в небезопасные населённых пункты области и доверять только официальной информации. По его словам, в настоящее время это небезопасно.
Как уже писал Life.ru, утром 5 января ВСУ пытались пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв подразделения планировали со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского. Они получают жёсткий отпор от спецназа «Ахмат» и войск «Север». Российские силы уже отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в районе курского хутора Бердин. Уничтожены два украинских танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.
Telegram / Александр Хинштейн