Белоусов поздравил военных, освободивших Терны в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которые освободили населённый пункт Терны в ДНР. Министр отметил, что их подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают славные страницы боевого пути.

«Личный состав 144 мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Более девяти тысяч военнослужащих этой дивизии были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены высокого звания Героя России. Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять свой долг, надёжно защищать и обеспечивать безопасность нашей страны.