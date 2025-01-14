Белоусов поздравил военных, освободивших Терны в ДНР
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которые освободили населённый пункт Терны в ДНР. Министр отметил, что их подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают славные страницы боевого пути.
«Личный состав 144 мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Более девяти тысяч военнослужащих этой дивизии были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены высокого звания Героя России. Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять свой долг, надёжно защищать и обеспечивать безопасность нашей страны.
Напомним, об освобождении населённого пункта Терны стало известно ранее сегодня. Кроме того, нашим бойцам из группировки войск «Восток» удалось взять под контроль Нескучное в ДНР.
ТАСС / Алексей Коновалов