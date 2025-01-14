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14 января, 12:50

Белоусов поздравил военных, освободивших Терны в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которые освободили населённый пункт Терны в ДНР. Министр отметил, что их подвиги, вписанные в историю соединения, продолжают славные страницы боевого пути.

«Личный состав 144 мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Более девяти тысяч военнослужащих этой дивизии были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены высокого звания Героя России. Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять свой долг, надёжно защищать и обеспечивать безопасность нашей страны.

Напомним, об освобождении населённого пункта Терны стало известно ранее сегодня. Кроме того, нашим бойцам из группировки войск «Восток» удалось взять под контроль Нескучное в ДНР.

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Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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