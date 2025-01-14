Ещё два населённых пункта освобождены в ДНР за последние сутки
Минобороны: ВС России освободили Терны и Нескучное в ДНР
Ещё два населённых пункта освободили российские военные в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны РФ 14 января, в течение последних суток под контроль были взяты Нескучное и Терны в ДНР.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В свою очередь подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и освободили населённый пункт Нескучное.
А накануне стало известно, что Армия России выбила ВСУ из Песчаного в ДНР. Заслуга принадлежит группировке войск «Центр». Наши военные методично освобождают территорию от врага, не оставляя ВСУ ни шанса. Ранее стало известно, сколько километров осталось ВС РФ до западной границы Донецкой Народной Республики.
ТАСС / Александр Река