Ещё два населённых пункта освободили российские военные в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны РФ 14 января, в течение последних суток под контроль были взяты Нескучное и Терны в ДНР.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В свою очередь подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и освободили населённый пункт Нескучное.