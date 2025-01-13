«Стреляли за то, что я русский»: Жители освобождённого Курахово рассказали о зверствах ВСУ
Жители освобождённого Курахово в ДНР рассказали о преступлениях ВСУ
После зачистки Курахово в ДНР от ВСУ и начала эвакуации мирных жителей горожане начали рассказывать, какие зверства творили украинские военные, когда город находился под контролем киевского режима. По словам граждан, людей могли расстрелять только лишь за национальность.
Жители освобождённого Курахово рассказали о преступлениях ВСУ. Видео © Пятый канал
«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. За что? Я не знаю. За то, что донецкий, за то, что русский», — рассказал Пятому каналу Анатолий Анин.
Жители Курахово отмечают, что верили в свое спасение и ждали этого момента очень долго. При этом ВСУшники издевались над ними и называли «ждунами», а также запугивали выдуманными историями и смеялись
Кроме того, арсенале военных преступлений ВСУ были как скотское отношение к мирным жителям, так и расправы над людьми. Мужчин из Курахово после начала СВО насильно мобилизовали, хотя на Украине ещё не была объявлена мобилизация.
Напомним, 6 января МО РФ сообщило о полном освобождении Курахово. В этот день в самой западной точке города водрузили бело-сине-красный триколор. К слову, важный логистический узел ВСУ обороняла 15-тысячная группировка противника. При этом последний гарнизон ВСУ сдался в плен. На данный момент идёт эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово.
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