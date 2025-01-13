«Стреляли за то, что я русский»: Жители освобождённого Курахово рассказали о зверствах ВСУ

После зачистки Курахово в ДНР от ВСУ и начала эвакуации мирных жителей горожане начали рассказывать, какие зверства творили украинские военные, когда город находился под контролем киевского режима. По словам граждан, людей могли расстрелять только лишь за национальность.

Жители освобождённого Курахово рассказали о преступлениях ВСУ. Видео © Пятый канал

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. За что? Я не знаю. За то, что донецкий, за то, что русский», — рассказал Пятому каналу Анатолий Анин.

Жители Курахово отмечают, что верили в свое спасение и ждали этого момента очень долго. При этом ВСУшники издевались над ними и называли «ждунами», а также запугивали выдуманными историями и смеялись