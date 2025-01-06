Флаг России подняли на самой западной окраине Курахово
Военнослужащие отряда спецназначения «Грачи» 346 бригады спецназа ЮВО и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вывесили флаг на самой западной окраине н.п. Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили бойцы подразделений в Телеграм-канале Южный рубеж.
Российские флаги подняли на западе Курахово. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
Напомним, украинскому командованию пришлось срочно выводить войска с Кураховского района из-за угрозы окружения. 5 января стало известно, что гарнизон ВСУ в городе ослаб и больше не мог оказывать организованное сопротивление. Сегодня Курахово полностью освободили от представителей киевского режима. В битве за город ВСУ потеряли 80% личного состава.
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