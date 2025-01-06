Флаг России подняли на самой западной окраине Курахово

Военнослужащие отряда спецназначения «Грачи» 346 бригады спецназа ЮВО и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вывесили флаг на самой западной окраине н.п. Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили бойцы подразделений в Телеграм-канале Южный рубеж.