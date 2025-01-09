Стало известно, почему «элиту» ВСУ из 15 тысяч солдат бросили умирать за подземелья Курахово

Взятие Курахово российскими войсками сопоставимо по значимости с освобождением Авдеевки и Угледара. Этот город являлся серьезным укрепрайоном украинской армии, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Курахово — это важнейший населённый пункт в обороне противника. Противник выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьёзный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — объяснил глава республики.