Стало известно, почему «элиту» ВСУ из 15 тысяч солдат бросили умирать за подземелья Курахово
Пушилин назвал Курахово укрепрайоном, сопоставимым с Авдеевкой и Угледаром
Взятие Курахово российскими войсками сопоставимо по значимости с освобождением Авдеевки и Угледара. Этот город являлся серьезным укрепрайоном украинской армии, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Курахово — это важнейший населённый пункт в обороне противника. Противник выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьёзный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — объяснил глава республики.
Пушилин рассказал, что город повреждён, он будет восстанавливаться в связи с важностью его стратегического местоположения.
Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, а 6 января Минобороны России объявило об освобождении города «Южной» группировкой войск. Наши бойцы разбили 15-тысячный гарнизон ВСУ и водрузили российский триколор на самой западной окраине населённого пункта.
Telegram/Zelenskiy / Official