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9 января, 07:20

Стало известно, почему «элиту» ВСУ из 15 тысяч солдат бросили умирать за подземелья Курахово

Пушилин назвал Курахово укрепрайоном, сопоставимым с Авдеевкой и Угледаром

Взятие Курахово российскими войсками сопоставимо по значимости с освобождением Авдеевки и Угледара. Этот город являлся серьезным укрепрайоном украинской армии, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Курахово — это важнейший населённый пункт в обороне противника. Противник выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьёзный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — объяснил глава республики.

Пушилин рассказал, что город повреждён, он будет восстанавливаться в связи с важностью его стратегического местоположения.

Бойцы ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат в районе Курахово
Бойцы ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат в районе Курахово

Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, а 6 января Минобороны России объявило об освобождении города «Южной» группировкой войск. Наши бойцы разбили 15-тысячный гарнизон ВСУ и водрузили российский триколор на самой западной окраине населённого пункта.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Андрей Бражников
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