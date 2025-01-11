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11 января, 14:20

«Нас кинули»: Последний гарнизон ВСУ в Курахово связался с российскими военными и сдался в плен

В Курахово брошенная командованием группа из 16 бойцов ВСУ сдалась в плен ВС РФ

В Курахово группа из 16 украинских военнослужащих сдалась в плен, не выдержав стремительного натиска российских войск. Боец ВСУ Василий Крахмаль от лица товарищей рассказал, что они приняли это решения ради сохранения своих жизней. Видео российское подразделение опубликовало в Телеграм-канале Южный фронт.

В Курахово 16 украинских военнослужащих сдались в плен. Видео © Телеграм / Южный фронт

«Я попал на завод 2 января, до 6 января мы находились в пятиэтажке. Нас командование кинуло, мы со 2 по 6 число просили откат, потому что не выдерживали. Нас постоянно бомбили. Потом, 6 числа, мы вышли на контакт с военнослужащими РФ. 16 из нас приняли решение сдаться в плен, чтобы не умирать и по возможности вернуться к семьям», — говорит на видео боец.

Крахмаль прошёлся матом по командованию, рассказав, что был переброшен на фронт насильно. По его словам, его с товарищами отправили на погибель. Он призвал побратимов добровольно сдаваться. Украинский военный рассказал о хорошем отношении российских солдат.

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Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, 6 января МО России объявило об освобождении города «Южной» группировкой войск. Российские бойцы разбили 15-тысячный гарнизон ВСУ и водрузили флаг РФ на самой западной окраине населённого пункта.

Обложка ©

Телеграм / Южный фронт

Андрей Бражников
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