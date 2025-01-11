«Нас кинули»: Последний гарнизон ВСУ в Курахово связался с российскими военными и сдался в плен

В Курахово группа из 16 украинских военнослужащих сдалась в плен, не выдержав стремительного натиска российских войск. Боец ВСУ Василий Крахмаль от лица товарищей рассказал, что они приняли это решения ради сохранения своих жизней. Видео российское подразделение опубликовало в Телеграм-канале Южный фронт .

«Я попал на завод 2 января, до 6 января мы находились в пятиэтажке. Нас командование кинуло, мы со 2 по 6 число просили откат, потому что не выдерживали. Нас постоянно бомбили. Потом, 6 числа, мы вышли на контакт с военнослужащими РФ. 16 из нас приняли решение сдаться в плен, чтобы не умирать и по возможности вернуться к семьям», — говорит на видео боец.