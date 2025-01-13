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Регион
13 января, 09:12

Российская Армия выбила ВСУ из Песчаного в ДНР

Минобороны РФ: Группировка «Центр» освободила Песчаное в ДНР

Населённый пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождён усилиями группировки российских войск «Центр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ 13 января.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал самые сложные для освобождения города в республике. Противник возвёл там серьёзные укрепления, однако российские военные смогут справиться ними.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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