Российская Армия выбила ВСУ из Песчаного в ДНР

Населённый пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождён усилиями группировки российских войск «Центр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ 13 января.

ВС РФ заняли два населённых пункта в Харьковской области и ДНР

ВС РФ заняли два населённых пункта в Харьковской области и ДНР

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал самые сложные для освобождения города в республике. Противник возвёл там серьёзные укрепления, однако российские военные смогут справиться ними.