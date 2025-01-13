Пушилин назвал самые сложные для освобождения города в ДНР
Пушилин: ВСУ будут стараться удержать Красноармейск, Славянск и Краматорск
Самыми сложными для освобождения населёнными пунктами в Донецкой Народной Республике являются Красноармейск (украинское название — Покровск), Славянск, Краматорск и Доброполье. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ организовали там серьёзную оборону в условиях плотной застройки и будут стараться удерживать свои позиции.
Руководитель республики указал, что после освобождения Красноармейска окажутся перерезаны логистические пути противника в направлении Константиновки и Часова Яра. Глава ДНР отметил, что Красноармейск — важный логистический узел, имеющий серьёзные транспортные развязки, в том числе железнодорожные. По его словам, ВСУ выстроили там достаточную мощную оборону, но населённых пункт всё равно будет освобождён.
«Видим достаточно выверенные действия Вооружённых сил Российской Федерации с разных сторон, когда для тех, кто остаётся в Красноармейске, имеется в виду со стороны противника, шансов выжить, уцелеть, а уж тем более удержать населённый пункт становится всё меньше», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что противник может попытаться возвести ещё какие-то дополнительные укрепления, однако это не повлияет на итог.
Ранее в США забили в набат из-за того, что ВСУ могут попасть в новое окружение. По данным журналистов, если российским войскам удастся вскрыть оборону 59-й бригады ВСУ, Красноармейск окажется частично окружён. Этот населённый пункт является районным центром на северо-западе ДНР. Там находится крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью Украины. Красноармейск — один из последних «островков» всей украинской металлургии, которая при сдаче города, если не потерпит крах, то обретёт огромные проблемы. Именно поэтому командование ВСУ приказывает солдатам там стоять насмерть.
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