ВС РФ заняли два населённых пункта в Харьковской области и ДНР

За прошедшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.