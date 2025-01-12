ВС РФ заняли два населённых пункта в Харьковской области и ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
За прошедшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Калиново Харьковской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.
А освобождение населённого пункта Янтарное — это заслуга бойцов Южной группировки войск ВС РФ, уточнили в Минобороны.
Ранее бойцы из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады, отметив их героизм при освобождении Шевченко.
ТАСС / Алексей Коновалов