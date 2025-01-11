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Регион
11 января, 09:28

Армия России освободила Шевченко в ДНР

Российские бойцы из группировки «Центр» в течение прошедших суток освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко», — отчитались в МО РФ.

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Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, 6 января МО России объявило об освобождении города «Южной» группировкой войск. Российские бойцы разбили 15-тысячный гарнизон ВСУ и водрузили флаг РФ на самой западной окраине населённого пункта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Андрей Бражников
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