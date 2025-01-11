Армия России освободила Шевченко в ДНР
Российские бойцы из группировки «Центр» в течение прошедших суток освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко», — отчитались в МО РФ.
Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, 6 января МО России объявило об освобождении города «Южной» группировкой войск. Российские бойцы разбили 15-тысячный гарнизон ВСУ и водрузили флаг РФ на самой западной окраине населённого пункта.
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