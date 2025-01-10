Освободили Курахово и два села: Минобороны доложило о продвижении российских войск в зоне СВО

В течение последней недели российские военные освободили три населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 10 января сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Речь идёт о городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), селе Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР) и селе Даченское в ДНР.