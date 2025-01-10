Освободили Курахово и два села: Минобороны доложило о продвижении российских войск в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ за неделю освободили Курахово, Даченское и Надию в зоне СВО
В течение последней недели российские военные освободили три населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 10 января сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Речь идёт о городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), селе Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР) и селе Даченское в ДНР.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Надия. <…> В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Курахово», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Кроме того, подразделения группировки «Центр» продолжили наступление и отбили у противника населённый пункт Даченское, добавили в Минобороны.
Напомним, 5 января ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, 6 января Минобороны России объявило об освобождении города «Южной» группировкой войск. Российские бойцы разбили 15-тысячный гарнизон ВСУ и водрузили флаг РФ на самой западной окраине населённого пункта.
ТАСС / Александр Полегеньк