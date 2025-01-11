Министр обороны Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Шевченко
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился с поздравительным словом к командованию и личному составу 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады. Он поблагодарил бойцов за мужество и героизм при освобождении населённого пункта Шевченко в ДНР.
«В результате ваших профессиональных и решительных действий освобождён населённый пункт Шевченко. Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», – отметил Белоусов.
Он добавил, что более 6000 военнослужащих соединения уже имеют государственные награды и знаки отличия за успешное ведение боевых действий. Министр выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить России, обеспечивая безопасность и мирную жизнь её граждан.
Напомним, 10 января российские бойцы из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Как добавили в Минобороны РФ за последнюю неделю солдаты ВС РФ освободили сразу несколько значимых поселений в зоне СВО, где ВСУ устроили мощные укрепрайоны. Речь идёт о городе Курахово, селе Надия в ЛНР и селе Даченское в ДНР.
ТАСС / Александр Река