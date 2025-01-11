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11 января, 10:35

Армия России установила контроль над терриконом в районе рынка в Торецке

Армия России установила контроль над терриконом в районе рынка в Торецке ДНР. Видео с водружением триколора РФ над занятой позицией опубликовал в личном телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

ВС РФ подняли флаг России над терриконом в районе торецкого рынка. Видео © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

На опубликованном ролике можно увидеть, как российский военнослужащий убирает установленное на терриконе знамя в цветах украинского флага. После этого они вместе с сослуживцем устанавливают стяг 4 роты 3 стрелкового батальона, 109 отдельного стрелкового полка.

Морпехи разбили группировку ВСУ на натовских БМП и освободили село под Курском
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Вчера Армия России освободила сразу несколько населённых пунктов в зоне СВО. Противника выбили из села Надия в ЛНР, Даченского в ДНР и, самое важное — крупного города Курахово в Донецкой Народной Республике. А сегодня под контроль наших парней перешёл пункт Шевченко.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Юрий Лысенко
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