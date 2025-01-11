Армия России установила контроль над терриконом в районе рынка в Торецке ДНР. Видео с водружением триколора РФ над занятой позицией опубликовал в личном телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

На опубликованном ролике можно увидеть, как российский военнослужащий убирает установленное на терриконе знамя в цветах украинского флага. После этого они вместе с сослуживцем устанавливают стяг 4 роты 3 стрелкового батальона, 109 отдельного стрелкового полка.