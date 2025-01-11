Армия России смогла освободить новое село Николаево-Дарьино в Курской области, которое расположено всего в 20 километрах от Суджи. ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих, сообщает SHOT.

Наши парни полностью очистили территорию в Суджанском районе от украинских сил. За последние два дня противник предпринял две попытки контратаки и ротации личного состава и техники НАТО.

Все атаки ВСУ смогли успешно отбить группировка войск «Север» и 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Общие потери противника в Николаево-Дарьино составили более 100 человек и семь единиц западной техники, включая пять бронемашин, несколько бронетранспортёров, одну БМП «Брэдли» и один «Козак».