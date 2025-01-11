Морпехи разбили группировку ВСУ на натовских БМП и освободили село под Курском
SHOT: ВС РФ освободили село Николаево-Дарьино в Курской области
Армия России смогла освободить новое село Николаево-Дарьино в Курской области, которое расположено всего в 20 километрах от Суджи. ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих, сообщает SHOT.
Наши парни полностью очистили территорию в Суджанском районе от украинских сил. За последние два дня противник предпринял две попытки контратаки и ротации личного состава и техники НАТО.
Все атаки ВСУ смогли успешно отбить группировка войск «Север» и 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Общие потери противника в Николаево-Дарьино составили более 100 человек и семь единиц западной техники, включая пять бронемашин, несколько бронетранспортёров, одну БМП «Брэдли» и один «Козак».
Ранее Life.ru рассказал, что бойцы РФ за неделю смогли 28 раз ударить по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам вооружения и местам размещения украинских войск и наёмников. Вооружённые силы атаковали противника с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Об этом в своей сводке рассказало Минобороны Россиии.
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