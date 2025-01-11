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Регион
11 января, 10:06

Морпехи разбили группировку ВСУ на натовских БМП и освободили село под Курском

SHOT: ВС РФ освободили село Николаево-Дарьино в Курской области

Армия России смогла освободить новое село Николаево-Дарьино в Курской области, которое расположено всего в 20 километрах от Суджи. ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих, сообщает SHOT.

Наши парни полностью очистили территорию в Суджанском районе от украинских сил. За последние два дня противник предпринял две попытки контратаки и ротации личного состава и техники НАТО.

Все атаки ВСУ смогли успешно отбить группировка войск «Север» и 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Общие потери противника в Николаево-Дарьино составили более 100 человек и семь единиц западной техники, включая пять бронемашин, несколько бронетранспортёров, одну БМП «Брэдли» и один «Козак».

Новости СВО. ВС РФ освободили Курахово, ВСУ бегут из Торецка, Киев пытается наступать под Суджей, 11 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Курахово, ВСУ бегут из Торецка, Киев пытается наступать под Суджей, 11 января

Ранее Life.ru рассказал, что бойцы РФ за неделю смогли 28 раз ударить по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам вооружения и местам размещения украинских войск и наёмников. Вооружённые силы атаковали противника с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Об этом в своей сводке рассказало Минобороны Россиии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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