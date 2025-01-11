Новости СВО за неделю. ВС РФ освободили Курахово, ВСУ бегут из Торецка, Киев пытается наступать под Суджей, 11 января ВСУ сжигают свою элиту в Курской области, Армия России взяла Курахово, Даченское — дайджест за неделю с 5 по 11 января на Life.ru. 10 января, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Уже 13 тысяч боевиков ВСУ погибло в разных местах проведения специальной военной операции. Удары по ним наносились как на передовой, так и в тыловых районах.

Курская область, 11 января

На этой неделе ВСУ попытались начать новое наступление в Курской области. Противник попытался захватить хутор Бердин, но безуспешно. Военный аналитик Анатолий Радов предположил, что украинские боевики хотели прорваться к Большому Солдатскому. По этому населённому пункту проходит дорога к Курску и Курчатову, где находится АЭС.

Уничтожение БМП Bradley в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— На Большое Солдатское и хутор Бердин прут не наловленные по улицам мобики, а обученные на Западе профессионалы на натовской технике. Однако украинцам предстоит столкнуться с рядом трудностей, которые могут затормозить и остановить наступление, — сообщал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что российская разведка знала о замысле врага, а Киев пытается добиться политического эффекта. Для достижения своих целей ВСУ подтянули некую РЭБ, которая должна была их защитить от дронов, но не сложилось.

— С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена, — сообщили в Министерстве обороны.

Российским войскам удалось освободить несколько населённых пунктов. Вблизи занятого Русского Поречного идёт наше наступление в нескольких направлениях. В плен попадают не только украинские военные, но и иностранные наёмники. Сдались пять колумбийских военных специалистов.

Донецкая Народная Республика, 11 января

В ДНР российский флаг поднят над Кураховом, Даченским и Надией. В оборонном ведомстве заявили, что в Курахове киевский режим скопил 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих, из них 12 тысяч записаны в потери.

Ликвидация миномётного расчёта ВСУ в Торецке. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Сейчас ВС РФ близки к освобождению Великой Новосёлки, находящейся в оперативном окружении, Торецка и Покровска. Последний постепенно попадает в клещи. В Торецке вэсэушников практически нет.

— В основном город фактически зачищен от противника. Есть ещё там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, — сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В Часовом Яре обстановка тяжёлая, но штурмовики продвигаются улица за улицей. Основной укрепрайон ВСУ здесь создан на территории огнеупорного завода, где сражается 200-я бригада Армии России.

Новое оружие для Украины

БМП Lynx KF41 отправлены на Украину. Машина из Германии способна доставить до девяти человек, но её проблема вес — почти 45 тонн. США также ещё поддержат Киев. Военное оборудование на 500 миллионов долларов отправит Джо Байден в конце своего срока. Ракеты для систем ПВО, снаряды для орудий, оборудование для F-16 пойдут на нужды киевского режима, но Зеленский остался недоволен.

Германия поставила для ВСУ БМП Lynx KF41. Фото © Wikipedia / Rheinmetall MAN

— Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но вы обещали больше, — раскритиковал президент Украины новый пакет помощи.

ВСУ хотят мира, но не Киев

Киевский режим продолжает юлить. То хочет мира, то воевать. Правда, вести боевые действия почти некому. Офицер 155-й бригады ВСУ отдал приказ своим подчинённым дезертировать. Сам он тоже покинул поле боя, за что получил уголовное дело. Бегут и с полигонов в Европе.

— Согласно нашей рабочей версии, эти 10% специально стремятся попасть на подготовку в Польшу, чтобы бежать дальше на Запад. Так намного проще, чем пытаться незаконно пересечь украинскую границу, — пожаловались в командовании ВСУ.

Американские журналисты также выяснили, что на передовой мотивации почти нет. В подразделениях признают, что Россия наступает и Украине придётся согласиться на требования Москвы.

Авторы Даниил Черных