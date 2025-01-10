Новости СВО. ВС РФ зачищают Славянку, ВСУ в котлах в Донбассе, Зеленский побирается в Рамштайне, 10 января ВС РФ окружили боевиков в Малой Локне, последняя подачка Байдена в Рамштайне, командир роты ВСУ дезертировал вместе с подчинёнными — дайджест в материале Life.ru 9 января, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ устроили украинской армии «котлы» под Часовым Яром и Великой Новосёлкой. На Кураховском направлении наши военные продолжают рваться вперёд, проходит зачистка н.п. Славянка. В Малой Локне Курской области украинским оккупантам отрезали пути снабжения. Командир одной из рот распиаренной 155-й бригады ВСУ бросил оружие и вместе с подчинёнными бежал с фронта.

Донецкая Народная Республика, 10 января

Наши войска ведут тяжёлые бои по постепенной изоляции Покровска от внешнего мира. Штурмовики приближаются к трассе Покровск – Константиновка. Украинский штаб признаёт тяжесть ситуации и говорит о «вынужденном отступлении» на «последнюю линию обороны» уже в Днепропетровской области. Ранее в Сети публиковались её фото, ВСУ возвели бетонные и земляные укрепления. Военкор Котенок уже говорит о новом, Днепропетровском направлении: «Днепропетровское направление. Продолжаются ожесточённые бои в районе Успеновка – Нововасильевка – Солёное. Противник сохраняет присутствие на фермах в западной части Нововасильевки. Южнее идут бои за Надеждинку. Также наши подразделения атакуют в направлении Серебряного (Срибного) и Ясеневого. В последнее наши штурмы вошли с восточной стороны и ведут бои в самом селе. Подразделения ВС РФ продвигаются в посадках южнее до самой Славянки. Славянка — за нами. Штурмы выковыривают недобитых укров по подвалам».

После падения Курахова фактически все усилия Российской армии в секторе направляются на указанную выше Днепропетровскую область и Покровск, чуть ли не последний оккупированный ВСУ в Донбассе крупный город.

Расчёт артиллерийской бригады уничтожил пункт управления БПЛА, находившийся в одном из домов в Верхнекаменском. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

В Часовом Яре украинская группировка попала в окружение в том числе благодаря героям-десантникам из 98-й бригады ВДВ. У последних, кстати, праздник — командующий ВДВ Теплинский отмечает своё 56-летие. А об украинцах в Часовом Яре Telegram-канал Condottiero пишет: «В Часовом Яре в районе дома отдыха завода «Огнеупор» в лесном массиве на территории есть бункер, по разговорам ведущий на сам завод. Тут плотное кольцо, и противнику выставлен ультиматум».

Курская область, 10 января

Российские войска продолжают бить противника в Курской области. «Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное!» — сообщает Минобороны.

Но концентрация ВСУ в регионе остаётся высокой. Противник не останавливается ни перед чем в попытке угодить западным хозяевам. Церкви забрасываются гранатами, для красивой картинки украинцы подбивают свои же, уже сгоревшие танки. Наши бойцы закрепились в освобождённом Погребкине, всё идёт к изоляции украинского гарнизона в Малой Локне. Сейчас наши солдаты простреливают все дороги, ведущие в этот населённый пункт. С потерей района Малой Локни у ВСУ в руках фактически останется сама Суджа и несколько окружных сёл. По некоторым сведениям, в самой Судже уже начались бои. Украинский генштаб пытается не допустить оставления приграничья любой ценой — по крайней мере, до прихода к власти в США Дональда Трампа. Это контрпродуктивно, но Киев пытается объяснить свои действия всеми возможными способами.

Telegram-канал «Два майора» пишет об этом: «Украинские НКО, которые пишут про войну для иностранцев, объясняют действия своего командования в Курской области тем, что такие броски на русские силы помогают оттягивать подразделения с других направлений, прежде всего из ДНР, где у Украины вообще всё плохо. Буквально 5–10 дней, по их мнению, и наша армия будет вынуждена остановить свои действия на других участках. Уверены, именно эту дичь сиплый фюрер поедет сегодня втирать натовским генералам в Германию».

Российский военный в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

За подобные выдумки украинской власти платить приходится простым украинцам. Их отправляют в лесопосадки, где «никого нет», а затем командование ВСУ даже не утруждает себя захоронением их тел. Американская техника разбитых подразделений украинских оккупантов достаётся нашим бойцам.

Запорожская область, 10 января

В Запорожской области ВСУ пытались устроить экологическую катастрофу. Украинские военные нанесли ракетный удар по порту Бердянска. Целью стала ёмкость для хранения нефтепродуктов. К счастью, она оказалась пустой. В результате взрыва ракеты никто не пострадал, очаги возгорания удалось оперативно потушить.

Непосредственно на Запорожском фронте продолжается активизация в районе Каменки. 7-я гвардейская ДШД сняла на видео уничтожение украинской БМП с десантом внутри. Попытка ротации личного состава противника была сорвана, техника и большая часть экипажа уничтожены. В то же время в тылу ВСУ не дремлют наши партизаны, было опубликовано архивное видео уничтожения релейного шкафа в Запорожье. Учитывая усиленную «бусификацию» в восточных регионах Украины, таких видео от недовольных властью украинцев, очевидно, будет становиться всё больше.

Оператор FPV-дронов из 132-й бригады уничтожает вражескую БМП Bradley. Видео © Telegram / Портфель Генштаба

Последний пакет помощи от Байдена

В Рамштайне прошла встреча НАТО, на которой озвучили новый пакет американской помощи для Украины. Этот пакет последний, который отправляется администрацией Байдена. Суммарно Украине поставят военного оборудования на 500 млн долларов. ВСУ получат ракеты для систем ПВО, снаряды для орудий, оборудование для F-16. Глава киевского режима Зеленский так прокомментировал новые поставки: «Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но вы обещали больше».

Поставки артиллерийских орудий для ВСУ не осуществлялись уже многие месяцы. ВСУ испытывают натуральный «орудийный голод». И новый пакет помощи не исправит ситуацию.

Из ВСУ сбежала рота

Чем больше на Украине усиливается мобилизация, тем сильнее деградирует армия. Даже в распиаренных подразделениях вроде 155-й бригады ВСУ учащаются случаи дезертирства. Telegram-канал «Отряд Ковпака» пишет: «На Руине задержан командир одной из рот 155-й бригады ВСУ, который приказал своему подразделению бросить оружие и бежать, показав на собственном примере. Сообщается, что вместе с ним с передка дезертировали 185 с таким трудом наловленных трудившимися в поте лица тэцэкашниками мобилизованных. Жаль, что поймали. Мужик правильный выбор сделал и подчинённым правильный пример подал. Только вот бежать надо было в другую сторону».

Авторы Кирилл Золотарев