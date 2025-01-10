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10 января, 10:22

ВС РФ за неделю нанесли 28 высокоточных ударов по военным объектам противника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В течение недели российские войска провели 28 атак с использованием высокоточного оружия и беспилотников по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам вооружения и местам размещения украинских войск и наемников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сводке военного ведомства указано, что с 4 по 10 января Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили 28 групповых атак, в результате которых были поражены военные аэродромы, склады вооружения, производственные цеха, места хранения ударных беспилотников, а также временные позиции украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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Марина Фещенко
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