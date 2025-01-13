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Регион
13 января, 08:32

Литиевые месторождения в ДНР перешли под контроль России

Пушилин заявил о взятии литиевых месторождений у Шевченко в ДНР

Российские войска взяли под контроль литиевые месторождения у освобождённого населённого пункта Шевченко в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Я напомню, что в районе населённого пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это всё теперь находится под контролем РФ», — рассказал он ТАСС.

По словам Пушилина, продвижение на этом участке фронта продолжается, оставляя ВСУ всё меньше шансов закрепиться на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск).

Опубликовано видео водружения знамени Дунайской бригады в селе Шевченко
Опубликовано видео водружения знамени Дунайской бригады в селе Шевченко

Напомним, 11 января российские бойцы из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Это село расположено вблизи города Курахово, которое было освобождено ранее. Сейчас весь район зачищается от украинских боевиков. На кадрах наш солдат устанавливает флаг 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады. Знамя гордо развевается над теперь уже свободным от фашизма посёлком.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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