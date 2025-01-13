Литиевые месторождения в ДНР перешли под контроль России

Российские войска взяли под контроль литиевые месторождения у освобождённого населённого пункта Шевченко в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Я напомню, что в районе населённого пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это всё теперь находится под контролем РФ», — рассказал он ТАСС.

По словам Пушилина, продвижение на этом участке фронта продолжается, оставляя ВСУ всё меньше шансов закрепиться на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск).