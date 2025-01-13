Литиевые месторождения в ДНР перешли под контроль России
Пушилин заявил о взятии литиевых месторождений у Шевченко в ДНР
Российские войска взяли под контроль литиевые месторождения у освобождённого населённого пункта Шевченко в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Я напомню, что в районе населённого пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это всё теперь находится под контролем РФ», — рассказал он ТАСС.
По словам Пушилина, продвижение на этом участке фронта продолжается, оставляя ВСУ всё меньше шансов закрепиться на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск).
Напомним, 11 января российские бойцы из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Это село расположено вблизи города Курахово, которое было освобождено ранее. Сейчас весь район зачищается от украинских боевиков. На кадрах наш солдат устанавливает флаг 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады. Знамя гордо развевается над теперь уже свободным от фашизма посёлком.
Минобороны России