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11 января, 11:25

Опубликовано видео водружения знамени Дунайской бригады в селе Шевченко

Российский боец установил флаг своего отряда в освобождённом селе Шевченко в ДНР

Появилось видео водружения знамени российского подразделения на крыше одного из зданий в освобождённом селе Шевченко в ДНР. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Синяя Z Борода». Поселение уже 10 января перешло под контроль ВС РФ.

Знамя ВС РФ в Шевченко. Видео © Telegram / Синяя Z Борода

Село Шевченко расположено вблизи города Курахово, которое также освобождено российскими подразделениями. Сейчас весь район зачищается от украинских боевиков. На кадрах наш солдат устанавливает флаг 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады. Знамя гордо развевается над теперь уже свободным от фашизма посёлком.

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Напомним, 10 января российские бойцы из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады, отметив их героизм при освобождении Шевченко.

Обложка ©

Telegram / Синяя Z Борода

Татьяна Миссуми
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