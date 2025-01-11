Опубликовано видео водружения знамени Дунайской бригады в селе Шевченко
Российский боец установил флаг своего отряда в освобождённом селе Шевченко в ДНР
Появилось видео водружения знамени российского подразделения на крыше одного из зданий в освобождённом селе Шевченко в ДНР. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Синяя Z Борода». Поселение уже 10 января перешло под контроль ВС РФ.
Знамя ВС РФ в Шевченко. Видео © Telegram / Синяя Z Борода
Село Шевченко расположено вблизи города Курахово, которое также освобождено российскими подразделениями. Сейчас весь район зачищается от украинских боевиков. На кадрах наш солдат устанавливает флаг 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады. Знамя гордо развевается над теперь уже свободным от фашизма посёлком.
Напомним, 10 января российские бойцы из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады, отметив их героизм при освобождении Шевченко.
Telegram / Синяя Z Борода