Опубликовано видео водружения знамени Дунайской бригады в селе Шевченко

Появилось видео водружения знамени российского подразделения на крыше одного из зданий в освобождённом селе Шевченко в ДНР. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Синяя Z Борода». Поселение уже 10 января перешло под контроль ВС РФ.

Знамя ВС РФ в Шевченко. Видео © Telegram / Синяя Z Борода

Село Шевченко расположено вблизи города Курахово, которое также освобождено российскими подразделениями. Сейчас весь район зачищается от украинских боевиков. На кадрах наш солдат устанавливает флаг 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады. Знамя гордо развевается над теперь уже свободным от фашизма посёлком.