ВС РФ водрузили российский триколор над освобождённым Нескучным
МО РФ: Бойцы водрузили российский флаг на крышу здания в селе Нескучное
Военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг на одном из зданий в освобождённом в ДНР населённом пункте Нескучное. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ развевает российский триколор на одном из зданий в освобождённом Нескучном. Видео © Telegram / Минобороны России
«Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки является важным узлом обороны, полный захват которой позволит нашим парням эффективно продвигаться на поле боя, вытесняя противника.
А ранее стало известно, что Армия России выбила ВСУ из Песчаного в ДНР. Заслуга принадлежит группировке войск «Центр». Наши военные методично освобождают территорию от врага, не оставляя ВСУ ни шанса. Также Life.ru рассказал, сколько километров осталось ВС РФ до западной границы Донецкой Народной Республики.
Telegram / Минобороны России