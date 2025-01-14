ВС РФ водрузили российский триколор над освобождённым Нескучным

Военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг на одном из зданий в освобождённом в ДНР населённом пункте Нескучное. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны.

Военнослужащий ВС РФ развевает российский триколор на одном из зданий в освобождённом Нескучном. Видео © Telegram / Минобороны России

«Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки является важным узлом обороны, полный захват которой позволит нашим парням эффективно продвигаться на поле боя, вытесняя противника.