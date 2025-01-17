ВС РФ за неделю нанесли 8 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками

Армия России за минувшую неделю совершила восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия и БПЛА по аэродромам ВСУ, позициям украинских военных и иностранных наёмников, а также прочим военным целям. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«С 11 по 17 января Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в публикации военного ведомства.

В ходе их действий были поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов. Также целями российских атак стали цеха для сборки, а также места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации ВС Украины и иностранных наёмников.