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Регион
17 января, 12:21

ВС РФ за неделю нанесли 8 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками

Армия России за минувшую неделю совершила восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия и БПЛА по аэродромам ВСУ, позициям украинских военных и иностранных наёмников, а также прочим военным целям. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«С 11 по 17 января Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в публикации военного ведомства.

В ходе их действий были поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов. Также целями российских атак стали цеха для сборки, а также места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации ВС Украины и иностранных наёмников.

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Ранее в Минобороны заявили, что российские подразделения успешно наступают на всех направлениях в курском приграничье. ВС РФ уже освободили от присутствия противника 63,2% территории, которую удерживали украинские войска. ВСУ приходится отступать со значительными потерями, украинское командование пытается спасти положение активной переброской резервов, но пока это им не очень помогает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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