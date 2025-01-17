ВСУ сдали стратегический рубеж в ЛНР под натиском Армии России
Эксперт Марочко: ВС РФ выбили ВСУ со стратегической высоты под Макеевкой в ЛНР
Украинские военнослужащие отступили со стратегической высоты северо-западнее села Макеевка в ЛНР, не выдержав натиска российских войск. Как доложил военный эксперт Андрей Марочко, потеряв важную позицию, ВСУ оставили ещё несколько мест дислокации из-за отсутствия в них «дальнейшей целесообразности».
«ВС РФ продолжают продвижение в районе населённого пункта Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укреплённых позиций. В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населённого пункта, лишив себя тактического преимущества», — отметил Марочко.
Ранее сообщалось, что самолёты ВКС РФ нанесли три удара авиабомбами по мосту у Константинополя западнее Курахова в Донецкой Народной Республике, перерезав снабжение ВСУ в этом районе. Для атаки использовались три авиабомбы ФАБ-500.
ТАСС / Александр Река