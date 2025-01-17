Украинские военнослужащие отступили со стратегической высоты северо-западнее села Макеевка в ЛНР, не выдержав натиска российских войск. Как доложил военный эксперт Андрей Марочко, потеряв важную позицию, ВСУ оставили ещё несколько мест дислокации из-за отсутствия в них «дальнейшей целесообразности».

«ВС РФ продолжают продвижение в районе населённого пункта Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укреплённых позиций. В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населённого пункта, лишив себя тактического преимущества», — отметил Марочко.