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17 января, 07:29

ВСУ сдали стратегический рубеж в ЛНР под натиском Армии России

Эксперт Марочко: ВС РФ выбили ВСУ со стратегической высоты под Макеевкой в ЛНР

Украинские военнослужащие отступили со стратегической высоты северо-западнее села Макеевка в ЛНР, не выдержав натиска российских войск. Как доложил военный эксперт Андрей Марочко, потеряв важную позицию, ВСУ оставили ещё несколько мест дислокации из-за отсутствия в них «дальнейшей целесообразности».

«ВС РФ продолжают продвижение в районе населённого пункта Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укреплённых позиций. В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населённого пункта, лишив себя тактического преимущества», — отметил Марочко.

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Ранее сообщалось, что самолёты ВКС РФ нанесли три удара авиабомбами по мосту у Константинополя западнее Курахова в Донецкой Народной Республике, перерезав снабжение ВСУ в этом районе. Для атаки использовались три авиабомбы ФАБ-500.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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