ВКС РФ у Курахова уничтожили мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ

Самолёты ВКС РФ нанесли три удара авиабомбами по мосту у Константинополя западнее Курахова в Донецкой Народной Республике, перерезав снабжение ВСУ в этом районе. Об этом проинформировали в пресс-службе МО РФ, опубликовав запись уничтожения инфраструктуры противника.

ВКС РФ ФАБами уничтожают мост к западу от Курахова. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи самолётов ВКС России ударами трёх авиабомб ФАБ-500, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населённого пункта Константинополь (западнее города Курахова), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении», — говорится в сообщении.