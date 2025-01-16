Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 18:06

ВКС РФ у Курахова уничтожили мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ

Самолёты ВКС РФ нанесли три удара авиабомбами по мосту у Константинополя западнее Курахова в Донецкой Народной Республике, перерезав снабжение ВСУ в этом районе. Об этом проинформировали в пресс-службе МО РФ, опубликовав запись уничтожения инфраструктуры противника.

ВКС РФ ФАБами уничтожают мост к западу от Курахова. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи самолётов ВКС России ударами трёх авиабомб ФАБ-500, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населённого пункта Константинополь (западнее города Курахова), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении», — говорится в сообщении.

В ЕС признали хирургическую точность российских ударов по энергосистеме Украины
В ЕС признали хирургическую точность российских ударов по энергосистеме Украины

Ранее Life.ru публиковал подборку роликов на которых российские дроны «Князь Вандал Новгородский» громят технику ВС Украины в Курском приграничье. Добычей дроноводов ВС РФ стали танк M1 Abrams, ББМ Stryker и САУ M109.

Обложка ©

«Шедеврум» / Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar