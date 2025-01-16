ВКС РФ у Курахова уничтожили мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ
Самолёты ВКС РФ нанесли три удара авиабомбами по мосту у Константинополя западнее Курахова в Донецкой Народной Республике, перерезав снабжение ВСУ в этом районе. Об этом проинформировали в пресс-службе МО РФ, опубликовав запись уничтожения инфраструктуры противника.
ВКС РФ ФАБами уничтожают мост к западу от Курахова. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи самолётов ВКС России ударами трёх авиабомб ФАБ-500, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населённого пункта Константинополь (западнее города Курахова), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru публиковал подборку роликов на которых российские дроны «Князь Вандал Новгородский» громят технику ВС Украины в Курском приграничье. Добычей дроноводов ВС РФ стали танк M1 Abrams, ББМ Stryker и САУ M109.
«Шедеврум» / Life.ru