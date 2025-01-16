Life.ru публикует видео эффективной работы отечественных дронов «Князь Вандал» под Курском
SHOT показал, как ВС РФ уничтожают технику ВСУ под Курском БПЛА «Князь Вандал»
Российские военные активно уничтожают западную технику ВСУ с помощью дронов «Князь Вандал Новгородский» в Курской области. Видео нескольких успешных атак опубликовал SHOT.
В числе уничтоженных машин — танк M1 Abrams, ББМ Stryker и САУ M109.
Российские дроны «Князь» на СВО. Видео © SHOT
Напомним, что в 2025-м в России наладили серийное производство дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером. По словам генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, новая версия БПЛА эффективно обнаруживает и поражает цели даже в полной темноте.
Unsplash / Sam McGhee