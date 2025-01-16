Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 06:25

Life.ru публикует видео эффективной работы отечественных дронов «Князь Вандал» под Курском

SHOT показал, как ВС РФ уничтожают технику ВСУ под Курском БПЛА «Князь Вандал»

Российские военные активно уничтожают западную технику ВСУ с помощью дронов «Князь Вандал Новгородский» в Курской области. Видео нескольких успешных атак опубликовал SHOT.

В числе уничтоженных машин — танк M1 Abrams, ББМ Stryker и САУ M109.

Российские дроны «Князь» на СВО. Видео © SHOT

Новгородский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов
Новгородский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов

Напомним, что в 2025-м в России наладили серийное производство дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером. По словам генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, новая версия БПЛА эффективно обнаруживает и поражает цели даже в полной темноте.

Обложка ©

Unsplash / Sam McGhee

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar