Новгородский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов
Разработанный новгородским научно-производственным центром «Ушкуйник» оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму 300 миллионов долларов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин во время своего ежегодного послания.
«Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. «Князь Вандал» уже уничтожил натовской техники более чем на $300 млн», — сказал Никитин.
По словам губернатора, танки противника жгут в том числе и новгородцы местным оружием.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда 14 января проводились массовые запуски дронов. Разведка быстро передала координаты цели, которую поразила ракета «Изделие 305». Подтверждено уничтожение пункта управления, его личного состава и остатков дронов-камикадзе. В других атаках, вероятно, использовались беспилотники PD-2 и UJ-22.
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