Новгородский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов

Разработанный новгородским научно-производственным центром «Ушкуйник» оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму 300 миллионов долларов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин во время своего ежегодного послания.

«Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. «Князь Вандал» уже уничтожил натовской техники более чем на $300 млн», — сказал Никитин.

По словам губернатора, танки противника жгут в том числе и новгородцы местным оружием.