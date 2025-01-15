Неуловимая российская ракета разнесла пункт управления БПЛА, откуда дроны массово атаковали РФ
SHOT: Под Харьковом уничтожен пункт управления БПЛА, откуда дроны атаковали РФ
Уничтожен пункт управления БПЛА, откуда накануне, 14 января, массово запускались дроны по территории России. По данным SHOT, разведка оперативно передала координаты и точка была поражена ракетой «Изделие 305». Оперативный контроль подтвердил уничтожение ПУ, личного состава и остатков дронов-камикадзе.
Самая массированная атака беспилотниками ВСУ на регионы России в этом году осуществлялась поэтапно. Как пишет телеграм-канал, беспилотники шли стаями в количестве от семи до десяти аппаратов в несколько заходов с интервалом 20–30 минут на каждый регион. Запуски производились из Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Пункт управления в последней был очень быстро определён ВС РФ — он находился в посёлке Двуречное. И через считанные минуты по нему был нанесён точный удар управляемой ракетой «Изделие 305», которую не может сбить ПВО, и она хорошо защищена от помех РЭБ.
Также отмечается, что накануне ВСУ применяли ракеты-дроны «Паляниця» и реактивные беспилотники «Бобёр» для атак на Саратовскую область. В атаках на другие регионы, предположительно, использовались БПЛА PD-2 и UJ-22. После уничтожения в двух регионах обнаружили неразорвавшиеся кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около пяти кг.
Напомним, накануне ВСУ провели массированную атаку на российские регионы. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано большое количество целей. Момент взрыва украинского дрона над Энгельсом попал на видео. После ликвидации беспилотников в Саратовской и Брянской областях обнаружили кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. Такие заряды создают направленный поток металла при взрыве, что обеспечивает значительное пробивное действие.
Kandinsky 3.1 / Life.ru