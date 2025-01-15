Неуловимая российская ракета разнесла пункт управления БПЛА, откуда дроны массово атаковали РФ

Самая массированная атака беспилотниками ВСУ на регионы России в этом году осуществлялась поэтапно. Как пишет телеграм-канал, беспилотники шли стаями в количестве от семи до десяти аппаратов в несколько заходов с интервалом 20–30 минут на каждый регион. Запуски производились из Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Пункт управления в последней был очень быстро определён ВС РФ — он находился в посёлке Двуречное. И через считанные минуты по нему был нанесён точный удар управляемой ракетой «Изделие 305», которую не может сбить ПВО, и она хорошо защищена от помех РЭБ.