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Регион
14 января, 07:18

Уничтожение дрона над авиастроительным заводом в Казани попало на видео

Дрон ВСУ пытался атаковать авиастроительный завод в Казани

Украинский беспилотник пытался нанести удар по авиастроительному заводу в Казани, однако был сбит системой противовоздушной обороны. Как сообщает SHOT, жители СНТ «Сирень» сообщили о звуках взрывов в небе примерно полчаса назад.

Украинский БПЛА пытался атаковать авиастроительный завод в Казани. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет. Под удар попала Республика Татарстан. Так, в Казани ВСУ пытались атаковать завод «Оргсинтез». Сообщалось также о пожаре в пригороде, где загорелась газовая цистерна. Вместе с этим известно, что дроны ВСУ планировали ударить по НПС в Алметьевске.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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