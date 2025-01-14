Уничтожение дрона над авиастроительным заводом в Казани попало на видео

Украинский беспилотник пытался нанести удар по авиастроительному заводу в Казани, однако был сбит системой противовоздушной обороны. Как сообщает SHOT, жители СНТ «Сирень» сообщили о звуках взрывов в небе примерно полчаса назад.

Напомним, что сегодня российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. На данный момент официальной информации о числе сбитых дронов пока нет. Под удар попала Республика Татарстан. Так, в Казани ВСУ пытались атаковать завод «Оргсинтез». Сообщалось также о пожаре в пригороде, где загорелась газовая цистерна. Вместе с этим известно, что дроны ВСУ планировали ударить по НПС в Алметьевске.