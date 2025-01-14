Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани после атаки БПЛА

В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Возгорание произошло сегодня в 05:20, экстренные службы быстро ликвидировали последствия. Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия для получения информации.