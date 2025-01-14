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14 января, 05:06

Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани после атаки БПЛА

В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Возгорание произошло сегодня в 05:20, экстренные службы быстро ликвидировали последствия. Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия для получения информации.

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Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По словам горожан, в районе предприятия возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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