Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 04:14

Казанский завод «Оргсинтез» вспыхнул во время ночной атаки ВСУ

SHOT: ВСУ попытались атаковать казанский завод «Оргсинтез»

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать завод «Оргсинтез» в Казани, сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей. По словам горожан, в районе предприятия возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма.

Пожар на месте прилёта БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

К месту ЧП уже выехали пожарные расчёты.

Жители Алексина стали свидетелями дуэли ПВО и украинских дронов
Жители Алексина стали свидетелями дуэли ПВО и украинских дронов

Промышленный объект этой ночью пострадал и в Энгельсе, который вновь был атакован украинскими боевиками. В настоящий момент в аэропорте Казани и ещё трёх российских городов действуют ограничения.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar