Казанский завод «Оргсинтез» вспыхнул во время ночной атаки ВСУ
SHOT: ВСУ попытались атаковать казанский завод «Оргсинтез»
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать завод «Оргсинтез» в Казани, сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей. По словам горожан, в районе предприятия возник пожар, над которым поднимается густой столб дыма.
Пожар на месте прилёта БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
К месту ЧП уже выехали пожарные расчёты.
Промышленный объект этой ночью пострадал и в Энгельсе, который вновь был атакован украинскими боевиками. В настоящий момент в аэропорте Казани и ещё трёх российских городов действуют ограничения.
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Telegram / SHOT