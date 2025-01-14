Жители Алексна стали свидетелями дуэли ПВО и украинских дронов
SHOT: Жители Алексна сообщили о серии взрывов над городом
Несколько громких взрывов прогремели в небе над городом Алексин Тульской области, сообщил SHOT со ссылкой на местных жителей. Предварительно, ВСУ атакуют населённый пункт с использованием беспилотников.
Звуки дуэли сил ПВО с дронами раздались около 23:45. Всего горожане слышали до 12 взрывов.
Уничтожение БПЛА. Видео © SHOT
Несколько воздушных целей вечером 13 января удалось ликвидировать и в Брянской области. Обломки одной из украинских ракет рухнули на территории химзавода.
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