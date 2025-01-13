Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 19:13
4808

Химзавод стал целью украинских ракет ATACMS в Брянской области

SHOT: Целью ракет ВСУ в Брянской области стал химический завод

ВС Украины в ходе вечерней атаки Брянской области с использованием ракет ATACMS пытались нанести удар по химическому заводу в городе Сельцо. Об этом стало известно SHOT.

По данным Telegram-канала, на территории предприятия рухнули обломки сбитой боеголовки. Официальная информация о произошедшем пока отсутствует.

«Акт энерготерроризма»: Кремль отреагировал на попытку ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока»
«Акт энерготерроризма»: Кремль отреагировал на попытку ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока»

Напомним, что мощные взрывы прогремели над Брянском и окрестностями вечером 13 января. В столице региона звучит сирена воздушной опасности, работают системы ПВО. Также угроза ракетной атаки была объявлена в Белгородской и Орловской областях.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar