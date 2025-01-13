Химзавод стал целью украинских ракет ATACMS в Брянской области
SHOT: Целью ракет ВСУ в Брянской области стал химический завод
ВС Украины в ходе вечерней атаки Брянской области с использованием ракет ATACMS пытались нанести удар по химическому заводу в городе Сельцо. Об этом стало известно SHOT.
По данным Telegram-канала, на территории предприятия рухнули обломки сбитой боеголовки. Официальная информация о произошедшем пока отсутствует.
Напомним, что мощные взрывы прогремели над Брянском и окрестностями вечером 13 января. В столице региона звучит сирена воздушной опасности, работают системы ПВО. Также угроза ракетной атаки была объявлена в Белгородской и Орловской областях.
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