Химзавод стал целью украинских ракет ATACMS в Брянской области

ВС Украины в ходе вечерней атаки Брянской области с использованием ракет ATACMS пытались нанести удар по химическому заводу в городе Сельцо. Об этом стало известно SHOT.

По данным Telegram-канала, на территории предприятия рухнули обломки сбитой боеголовки. Официальная информация о произошедшем пока отсутствует.