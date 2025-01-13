Серия мощных взрывов прогремела над Брянском

Местные жители рассказали телеграм-каналу о том, что около пяти минут назад над городом наблюдались множественные вспышки и слышались громкие взрывы. В настоящее время звучит сирена, а на телевидении поступают предупреждения о ракетной опасности в регионе. Официальная информация о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствует. Также угроза ракетной атаки была объявлена в Белгородской и Орловской областях.