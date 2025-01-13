Годовалый ребёнок и его мама ранены в результате атаки ВСУ на белгородское село

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Зозули, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадали годовалый ребёнок и его мама.

«В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.