Годовалый ребёнок и его мама ранены в результате атаки ВСУ на белгородское село
Гладков: Ребёнок и женщина пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Зозули, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадали годовалый ребёнок и его мама.
«В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, в больницу обратилась женщина, получившая ранение в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района. По словам Гладкова, у неё диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации женщина отказалась.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Дунайка Белгородской области. В результате пострадала женщина. Позже стало известно об ещё одном раненном.
ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru