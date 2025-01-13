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13 января, 13:52

Годовалый ребёнок и его мама ранены в результате атаки ВСУ на белгородское село

Гладков: Ребёнок и женщина пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Зозули, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадали годовалый ребёнок и его мама.

«В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, в больницу обратилась женщина, получившая ранение в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района. По словам Гладкова, у неё диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации женщина отказалась.

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Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Дунайка Белгородской области. В результате пострадала женщина. Позже стало известно об ещё одном раненном.

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ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Наталья Демьянова
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