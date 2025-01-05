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5 января, 11:52

Дрон ВСУ спалил трактор и ранил мирного жителя в Белгородской области

Гладков: В результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель в Белгородской области

Загоревшийся от атаки дрона ВСУ в Белгородской области трактор, водитель которого получил ранения. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Загоревшийся от атаки дрона ВСУ в Белгородской области трактор, водитель которого получил ранения. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области украинский ударный дрон атаковал трактор на автотрассе Черемошное — Никольское. Ранен водитель сельхозтехники, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

«Атаки ВСУ по нашей территории продолжаются. Ранен мирный житель. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода»,написал глава региона.

Гладков добавил, что над селом Крутой Лог Белгородского района была сбита другая воздушная цель, в результате чего была повреждена крыша жилого дома. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые проведут оценку повреждений.

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Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили 61 БПЛА ВСУ над пятью областями РФ. 37 аппаратов сбили над Ростовским регионом, 20 — над Брянским, 2 — над Воронежским и по одному — над Белгородским и Орловским.

Юрий Лысенко
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