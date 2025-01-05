Дрон ВСУ спалил трактор и ранил мирного жителя в Белгородской области

В Белгородской области украинский ударный дрон атаковал трактор на автотрассе Черемошное — Никольское. Ранен водитель сельхозтехники, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

«Атаки ВСУ по нашей территории продолжаются. Ранен мирный житель. На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Гладков добавил, что над селом Крутой Лог Белгородского района была сбита другая воздушная цель, в результате чего была повреждена крыша жилого дома. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые проведут оценку повреждений.