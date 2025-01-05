Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 10:36

Аэропорт Перми снял ограничения, вводившиеся из-за угрозы атаки БПЛА

В Перми аэропорт отменил ограничения, которые были введены из-за потенциальной угрозы атаки беспилотников ВСУ. Сейчас воздушная гавань продолжает работу в привычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в тексте.

Как указали в ведомстве, за этот период один самолёт, который должен был приземлиться в Перми, был перенаправлен на запасной аэродром в Екатеринбург. В Росавиации напомнили, что безопасность полётов остаётся главным приоритетом и попросили пассажиров с пониманием отнестись к периодически вводимым ограничениям.

Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией
Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью регионами России. Утром временные ограничения введены в аэропорту Казани, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. А спустя два часа план «Ковёр» ввели в воздушных гаванях Нижнекамска, Ижевска и Перми. Позже ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска были сняты.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar