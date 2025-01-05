Аэропорт Перми снял ограничения, вводившиеся из-за угрозы атаки БПЛА
В Перми аэропорт отменил ограничения, которые были введены из-за потенциальной угрозы атаки беспилотников ВСУ. Сейчас воздушная гавань продолжает работу в привычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в тексте.
Как указали в ведомстве, за этот период один самолёт, который должен был приземлиться в Перми, был перенаправлен на запасной аэродром в Екатеринбург. В Росавиации напомнили, что безопасность полётов остаётся главным приоритетом и попросили пассажиров с пониманием отнестись к периодически вводимым ограничениям.
Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью регионами России. Утром временные ограничения введены в аэропорту Казани, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. А спустя два часа план «Ковёр» ввели в воздушных гаванях Нижнекамска, Ижевска и Перми. Позже ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска были сняты.