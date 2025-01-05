Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией

Временные ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы отправлено восемь самолётов. Об этом сообщается в Телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«В аэропорту Ижевска с 10:31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений два самолёта, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово)», — рассказали в службе.