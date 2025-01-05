В аэропортах Перми, Нижнекамска и Ижевска ввели план «Ковёр»

Аэропорты Нижнекамска, Ижевска и Перми вслед за воздушной гаванью в Казани временно перестали принимать и отправлять самолёты. План «Ковёр» введён ради безопасности полётов гражданских воздушных судов, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

Сейчас они временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В Росавиации уточнили, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова. С 08:30 МСК эта воздушная гавань принимает и отправляет самолёты.