Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области выросло до двух
Гладков: Число раненных после атаки дрона на авто под Белгородом выросло до двух
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль около села Дунайка выросло до двух человек. За помощью обратился мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу.
«Число раненных увеличилось до двух. В Грайворонскую ЦРБ обратился супруг пострадавшей», — написал Гладков в телеграм-канале.
Он также уточнил, что в результате украинской атаки различные повреждения получили три легковых автомобиля.
Напомним, что ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Дунайка Белгородской области. В результате пострадала женщина. Бригада скорой доставила пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в больницу.
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