Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области выросло до двух

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль около села Дунайка выросло до двух человек. За помощью обратился мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица. После осмотра бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу.