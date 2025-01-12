Женщина ранена при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в хуторе Плотвянка два украинских FPV-дрона атаковали частным дом. Там посечена крыша, а также выбиты окна. Кроме того, повредилась припаркованная легковушка. По словам Гладкова, в посёлке Малиновка беспилотник ВСУ сдетонировал около частного дома, там выбиты окна, посечены крыша и фасад. Также дрон повредил гараж и ограждение.

Ещё один украинский БПЛА атаковал село Ясные Зори. В результате повреждены остекление и фасад административного здания. Гладков дополнил, что ВСУ атаковали ещё и село Илек-Пеньковка. Там повреждены остекление и забор жилого дома.