Двое мужчин отделались баротравмами после прилёта дрона ВСУ в их авто под Белгородом

В Белгородской области украинские беспилотники нанесли удар по гражданскому автомобилю, в результате которого ранения получили два мирных жителя, их госпитализировали. Об очередной атаке ВСУ сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного — баротравма и ушиб ноги, у второго — баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — указано в тексте.

Ещё один дрон атаковал коммерческий объект в посёлке Борисовка Борисовского района, у здания повредилась крыша. По словам Гладкова, экстренные службы продолжают устанавливать последствия атаки и уточняют нанесённый ущерб.