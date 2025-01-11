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11 января, 11:38

Двое мужчин отделались баротравмами после прилёта дрона ВСУ в их авто под Белгородом

Гладков: Дроны ВСУ нанесли удар по машине под Белгородом, ранено два человека

В Белгородской области украинские беспилотники нанесли удар по гражданскому автомобилю, в результате которого ранения получили два мирных жителя, их госпитализировали. Об очередной атаке ВСУ сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль получили ранения двое мужчин: у одного — баротравма и ушиб ноги, у второго — баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — указано в тексте.

Ещё один дрон атаковал коммерческий объект в посёлке Борисовка Борисовского района, у здания повредилась крыша. По словам Гладкова, экстренные службы продолжают устанавливать последствия атаки и уточняют нанесённый ущерб.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ за последнюю неделю уничтожили около 40 украинских беспилотников «Баба-Яга» в Курской области. Противник не пытается перейти в контрнаступление и предпочитает вести атаку с помощью дронов.

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telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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