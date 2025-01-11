Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ
SHOT показал обстановку в Котовске, где дрон повредил две пятиэтажки
На улице Колхозной в Котовске ликвидируют последствия удара украинского беспилотника, который попал в жилую многоэтажку. Очевидцы говорят, что взрыв был настолько мощным, что стёкла выбило даже в соседних зданиях.
Обстановка в Котовске, где от атак БПЛА ВСУ пострадали два жилых дома. Видео © Telegram / SHOT
Зона вокруг обоих повреждённых зданий все ещё охраняется, на месте работают многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии. Жильцы пострадавших квартир временно переселились к родным и друзьям, им оказана необходимая поддержка. Также организовали временное жильё для всех, кто в этом нуждается.
Незначительные ранения от осколков получили три человека, угрозы для их жизней нет.
Напомним, в результате атак украинских дронов в Котовске пострадали два многоквартирных дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Telegram / SHOT