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Регион
11 января, 01:10

Два жилых дома в Котовске пострадали от атаки беспилотников ВСУ

Два жилых дома пострадали в Котовске в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

По данным SHOT, пострадали минимум три человека — двое мужчин и женщина. Им оказана помощь.

Один из беспилотников влетел в дом на улице Посконкина, обломки ещë одного повредили пятиэтажку на Колхозной. В обоих местах сейчас полицейское оцепление, специалистам предстоит выяснить, опасны ли останки беспилотников, упавших рядом с домами.

Один из пострадавших домов в Котовске. Фото © Telegram / SHOT

Один из пострадавших домов в Котовске. Фото © Telegram / SHOT

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«Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности», — добавил Первышов.

Напомним, беспилотники атаковали Котовск в ночь на 11 января. В квартире одного из пострадавших домов выбиты стёкла и оконные рамы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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