Два жилых дома в Котовске пострадали от атаки беспилотников ВСУ

Два жилых дома пострадали в Котовске в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

По данным SHOT, пострадали минимум три человека — двое мужчин и женщина. Им оказана помощь.

Один из беспилотников влетел в дом на улице Посконкина, обломки ещë одного повредили пятиэтажку на Колхозной. В обоих местах сейчас полицейское оцепление, специалистам предстоит выяснить, опасны ли останки беспилотников, упавших рядом с домами.

Один из пострадавших домов в Котовске. Фото © Telegram / SHOT

«Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности», — добавил Первышов.