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11 января, 00:22

ВСУ ударили беспилотником по пятиэтажке в Тамбовской области, есть пострадавшие

SHOT: Беспилотник влетел в жилую пятиэтажку в Котовске Тамбовской области

Беспилотник влетел в жилую пятиэтажку в городе Котовск Тамбовской области. Как пишет SHOT, предварительно, есть пострадавшие.

В результате ЧП разнесло балкон квартиры на пятом этаже. Обломки, оконные рамы и стëкла посыпались вниз. Перед этим было слышно несколько громких хлопков, а в области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Обстановка у жилого дома в Котовске, в который влетел украинский дрон. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас на месте работают все экстренные службы, место оцеплено. Официальной информации пока нет.

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Ранее об уничтожении беспилотников сообщили в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, БПЛА ликвидированы в Воронеже и двух районах.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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