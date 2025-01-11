Гусев: ПВО сбили ряд беспилотников над Воронежем и в двух районах области
В Воронеже и двух районах области ПВО и средства РЭБ успешно выявили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано, уточнил руководитель региона.
Сейчас в Воронежской области сохраняется угроза атаки беспилотных аппаратов, объявленная с вечера 10 января в 21:53.
Напомним, что несколькими часами ранее над Россией были сбиты семь украинских дронов: четыре из них уничтожены над Чёрным морем, два — в Белгородской области, один — в Курской области.
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