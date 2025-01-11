Гусев: ПВО сбили ряд беспилотников над Воронежем и в двух районах области

В Воронеже и двух районах области ПВО и средства РЭБ успешно выявили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано, уточнил руководитель региона.

Сейчас в Воронежской области сохраняется угроза атаки беспилотных аппаратов, объявленная с вечера 10 января в 21:53.