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Регион
10 января, 22:38

Гусев: ПВО сбили ряд беспилотников над Воронежем и в двух районах области

В Воронеже и двух районах области ПВО и средства РЭБ успешно выявили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано, уточнил руководитель региона.

Сейчас в Воронежской области сохраняется угроза атаки беспилотных аппаратов, объявленная с вечера 10 января в 21:53.

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Напомним, что несколькими часами ранее над Россией были сбиты семь украинских дронов: четыре из них уничтожены над Чёрным морем, два — в Белгородской области, один — в Курской области.

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Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Лия Мурадьян
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