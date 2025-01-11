Провал курской авантюры Зеленского. Как Киев потерял 50 тысяч человек и ничего не добился 6 августа 2024 года украинские боевики и иностранные наёмники пересекли границу России в Курской области и попытались захватить часть территории. Всё закончилось не в пользу ВСУ. Авантюра Зеленского терпит крах. 10 января, 21:45 Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

План Зеленского разрушился в Судже

Операция ВСУ в Курской области пошла не по плану с самого начала. Киев не ожидал, что они столкнутся с сопротивлением, поэтому продвинуться удалось только в приграничных районах, захватив несколько населённых пунктов. К 13 августа под оккупацию попало 28 населённых пунктов, рассказал бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Уже к середине августа вэсэушники окопались, а российские войска их планомерно уничтожали. Мотивации у украинских боевиков нет.

— По прибытии в Курскую область нас построили и дали приказ штурмовать. В противном случае нам угрожали расстрелом, — пожаловался военнопленный Юрий Радченко, мобилизованный в 95-ю аэромобильную бригаду ВСУ.

Уничтожение польской САУ Krab, переброшенной в Курскую область. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские войска успешно освобождают от врага населённые пункты. Наступление продолжается, и ВС РФ уже в пригороде Суджи. В ходе вторжения ВСУ совершали военные преступления. Ничего не известно как минимум о судьбе 517 мирных жителей. Возможно, что их расстреляли. Местные жители стали не просто свидетелями происходящего, они свидетели в десятках уголовных дел.

Цели Зеленского

Владимир Зеленский несколько раз говорил о целях вторжения в Курскую область. Сначала это было создание некой буферной зоны на территории России. Но, судя по направлению наступления, ВСУ хотели попасть в Курчатов, где находится Курская АЭС.

Курская область. Курчатов. Вид на Курскую атомную электростанцию. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Группировка вторжения столкнулась с сопротивлением, а пленные рассказывали, что не хотели заходить на российскую землю. Зеленский же признался, что вторжение — это часть «плана победы». Он подчеркнул, что без помощи Запада им самостоятельно не справиться. В итоге целью Зеленского стал обмен территориями. Киевский режим посчитал, что сможет отдать России её же регион и получить бывшие области, вошедшие в нашу страну по итогам референдумов 2022 года.

— Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведём, — констатировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Вторая попытка наступления

В попытке удержать захваченную территорию в начале января 2025 года ВСУ начали второе наступление. Погибать отправили бывших заключённых и мобилизованных. Кадровые военные отказывались идти в атаку.

Работа расчётов БПЛА каспийских морских пехотинцев в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— На оборонительные рубежи командование оккупантов выставляет сводные отряды из сил специальных операций, Нацгвардии, пограничной службы и националистических батальонов. Одновременно с этим в «мясные штурмы» неонацисты отправляют зэков и мобилизованных, — пояснили авторы канала «Северный ветер».

Для штурма был выбран хутор Бердин. Всё провалилось. Врагам не удалось достичь населённого пункта. Они разбежались по посадкам. Военкор Евгений Поддубный рассказал, что по сбежавшим вэсэушникам работают артиллеристы и дроноводы.

К чему привели амбиции Зеленского

Украина потеряла больше 50 тысяч человек и технику за время вторжения. Попытаться обменять территории не получилось. К тому же Киев снимал подразделения с позиций в Донбассе, что позволило Армии России занять новые рубежи. Освобождён один из мощнейших укрепрайонов ВСУ — город Курахово. ВС РФ зашли в Сумскую область. На Украине вторжение в Курскую область не вызвало воодушевления. Даже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала попытки наступления «трагедией и абсурдом», которые приведут к потере городов в Донбассе.

Авторы Даниил Черных