Москалькова опубликовала список из 517 пропавших жителей Курской области
517 жителей Курской области пропали после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, опубликовав в своём телеграм-канале список пропавших.
«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес», — написала Москалькова.
Омбудсмен призвала всех, кто обладает информацией о местонахождении этих людей, связаться по горячей линии: 8 (800) 707-56-67 или заполнить электронную форму на сайте.
Ранее на Украине заявили, что в 2025 году обмен пленными между Россией и Украиной станет регулярной практикой. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что стороны конфликта пришли к соответствующему соглашению. Он также отметил, что каждый украинский военнопленный будет получать набор вещей от Международного комитета Красного Креста.
Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна