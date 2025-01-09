Москалькова опубликовала список из 517 пропавших жителей Курской области

517 жителей Курской области пропали после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, опубликовав в своём телеграм-канале список пропавших.

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес», — написала Москалькова.

Омбудсмен призвала всех, кто обладает информацией о местонахождении этих людей, связаться по горячей линии: 8 (800) 707-56-67 или заполнить электронную форму на сайте.