На Украине заявили, что обмены пленными теперь будут происходить систематически

В 2025 году обмены пленными между Россией и Украиной начнут осуществляться систематически, сообщил в Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, стороны конфликта достигли соответствующего соглашения.

«Сейчас есть предварительная договорённость, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения тяжелобольных и тяжелораненых», — пояснил он.