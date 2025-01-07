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Регион
7 января, 04:31

На Украине заявили, что обмены пленными теперь будут происходить систематически

В 2025 году обмены пленными между Россией и Украиной начнут осуществляться систематически, сообщил в Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, стороны конфликта достигли соответствующего соглашения.

«Сейчас есть предварительная договорённость, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения тяжелобольных и тяжелораненых», — пояснил он.

Также Лубинец добавил, что каждый украинский военнопленный должен будет получить пакет с вещами по линии Международного комитета Красного Креста.

Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена
Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена

Напомним, что 30 декабря между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле 150 на 150. В Минобороны РФ отметили, что парней удалось вернуть домой в том числе благодаря гуманитарным усилиям ОАЭ. После освобождения наши бойцы первым же делом связались с родными.

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Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Владимир Озеров
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